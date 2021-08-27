Райффайзенбанк начинает выдавать ипотеку самозанятым

Райффайзенбанк начинает выдавать ипотеку самозанятымИпотека Райффайзенбанк Самозанятые
Ипотечные кредиты Райффайзенбанка теперь доступны самозанятым. Для получения займа в этом статусе достаточно находится всего полгода, при этом вести своё дело можно в любом банке, а самозанятость может выступать как единственным источником дохода, так и дополнительным.
«Самозанятые — перспективная категория клиентов, и мы рады предоставить им возможность удобного решения квартирного вопроса на равных условиях со всеми, без ограничений по ставкам или открытия расчетного счёта у нас в банке», — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
Самозанятым клиентам доступны все ипотечные программы Райффайзенбанка. Максимальная сумма кредита — 26 млн руб, а максимальный срок — 30 лет. Необходимый минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам.
Заявки на ипотеку от самозанятых Райффайзенбанк будет принимать с 30 августа.
Больше об ипотеке в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.
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