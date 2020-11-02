Райффайзенбанк одобряет 85% заявок на льготную ипотеку

Райффайзенбанк одобряет 85% заявок на льготную ипотекуИпотека Райффайзенбанк льготная ипотека
В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк выдал более трёх млрд руб. на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет четыре млн рублей. Наибольшим спросом недвижимость в новостройках по льготной ставке пользуется в Москве, Петербурге и Краснодаре.
«В момент запуска ипотеки с господдержкой 2020 мы проводили исследование, чтобы выяснить, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой программы. И оказалось, что у трети респондентов в принципе появилась первая возможность купить свое жилье, а почти две трети теперь могут приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — И это очень хорошие заёмщики: уровень одобрения заявок на ипотеку с господдержкой составляет порядка 85%».
В большинстве своём заявки на льготную ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заёмщика на сайте банка интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.
Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до июля 2021 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Её рассмотрят в течение дня, и с момента одобрения предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев.
Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.
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