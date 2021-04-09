Райффайзенбанк расширяет возможности рефинансирования ипотеки



Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь в рамках программы «Семейная ипотека» можно рефинансировать жилищный кредит, который брали для приобретения квартиры на первичном рынке по договору уступки прав требования не только у юридических, но и у физических лиц.

Условия кредитования

  • Процентные ставки по ипотеке - 4,99% годовых в рублях
    Ставка действует при заключении договора комплексного ипотечного страхования. При отсутствии личного страхования процентная ставка устанавливается 6,00% годовых.

  • Срок ипотеки - от 1 года до 30 лет

  • Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой недвижимости

  • Валюта кредита - Рубли РФ

  • Минимальная сумма ипотечного кредита - от 1 000 000 рублей РФ

  • Максимальная сумма ипотечного кредита - до 12 000 000 рублей РФ для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
    до 6 000 000 рублей РФ для остальных регионов

  • Погашение ипотеки - Ежемесячно, равными платежами

  • Пеня при неоплате очередного платежа - 0,06% от суммы платежа за каждый просроченный день.

  • Материнский (семейный) капитал - Привлечение средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса недопустимо.

  • Страхование:

    1. Риск смерти и постоянной утраты трудоспособности основного заемщика / финансового созаемщика (если применимо).
    2. Обязательное страхование риска гибели (уничтожения), утраты, повреждения жилого помещения. При приобретении строящейся квартиры оформляется после регистрации права собственности.



Договор уступки прав требований — необходимый документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда приобретают недвижимость не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили договор долевого участия.

«Мы постоянно улучшаем наши условия кредитования, чтобы предоставить клиентам больше возможностей для быстрого и выгодного решения квартирного вопроса. Мы рады представить решение, которое значительно упростит жизнь многих семей», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.



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