Райффайзенбанк расширяет возможности рефинансирования ипотеки

Райффайзенбанк расширяет возможности рефинансирования ипотекиИпотека Райффайзенбанк рефинансирование кредитов
Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь в рамках программы «Семейная ипотека» можно рефинансировать жилищный кредит, который брали для приобретения квартиры на первичном рынке по договору уступки прав требования не только у юридических, но и у физических лиц.
Условия кредитования
- Процентные ставки по ипотеке - 4,99% годовых в рублях
Ставка действует при заключении договора комплексного ипотечного страхования. При отсутствии личного страхования процентная ставка устанавливается 6,00% годовых.
- Срок ипотеки - от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой недвижимости
- Валюта кредита - Рубли РФ
- Минимальная сумма ипотечного кредита - от 1 000 000 рублей РФ
- Максимальная сумма ипотечного кредита - до 12 000 000 рублей РФ для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
до 6 000 000 рублей РФ для остальных регионов
- Погашение ипотеки - Ежемесячно, равными платежами
- Пеня при неоплате очередного платежа - 0,06% от суммы платежа за каждый просроченный день.
- Материнский (семейный) капитал - Привлечение средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса недопустимо.
- Страхование:
- Риск смерти и постоянной утраты трудоспособности основного заемщика / финансового созаемщика (если применимо).
- Обязательное страхование риска гибели (уничтожения), утраты, повреждения жилого помещения. При приобретении строящейся квартиры оформляется после регистрации права собственности.
- Риск смерти и постоянной утраты трудоспособности основного заемщика / финансового созаемщика (если применимо).
Договор уступки прав требований — необходимый документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда приобретают недвижимость не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили договор долевого участия.
«Мы постоянно улучшаем наши условия кредитования, чтобы предоставить клиентам больше возможностей для быстрого и выгодного решения квартирного вопроса. Мы рады представить решение, которое значительно упростит жизнь многих семей», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.
Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.
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