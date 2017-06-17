Райффайзенбанк снизил процентные ставки по ипотеке

Райффайзенбанк снизил процентные ставки по ипотекеРайффайзенбанк жилищные кредиты ипотека процентная ставка
С 14 июня 2017 года Райффайзенбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования. Теперь минимальная процентная ставка по кредиту банка составляет:
- на приобретение квартиры в новостройке – 10,99% годовых
- на вторичном рынке - 10,99% годовых,
- на рефинансирование ипотеки — 10,9%.
Максимальное снижение ставки произошло по ипотечной программе на вторичном рынке и программе рефинансирования. С 11,5% по обеим программам она опустилась до 10,99% и 10,9% соответственно.
По кредитам на первичном рынке банк снизил ставку до 10,99%, однако, в случае покупки нового жилья у ряда застройщиков, клиенты могут оформить кредит с ещё более выгодной процентной ставкой в зависимости от партнёра:
- по ставке 10,4% — Группа Компаний ПИК, Компания Унистрой
- по ставке 10,5% - Группа ЛСР, Концерн ЮИТ, ГК ДСК, ГК СК Выбор, ГК Абсолют, Компания Самолет Девелопмент, ГК Эталон, Холдинг NCC, ГК ЦДС, Холдинг Сэтл Групп, ГК Полис, ГК Стрижи, ГК КПД-Газстрой, ГК РУСЬ, ГК ЮгСтройИнвест, ГК Столица Нижний, ГК Первый трест, Холдинг Партнер, ГК ЖБИ2-Инвест, ГК Пионер, Холдинг Urban Group, Концерн Крост, ГК Мавис, ГК РосСтройИнвест, ГК Sminex, ГК ВостСибСтрой, ГК Мета, ГК Атомстройкомплекс, Группа компаний Девелопмент — Юг, Группа компаний ГИК, ГК ЮгСтройИмпериал, ООО Жилстрой, ГК Каркас монолит, ГК ДК Древо, ГК КВС, Холдинг RBI, ГК Лидер-Инвест, Корпорация Баркли, ГК МИЦ, ГК PSN.
Райффайзенбанк предлагает ссуды на покупку жилья на срок от 1 года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос начинается от 10% стоимости покупаемого жилья. Максимальный размер займа — до 26 млн рублей включительно. Кроме того, в большинстве ипотечных программ в качестве первоначального взноса может быть использован материнский капитал.
Райффайзенбанк предлагает своим заёмщикам универсальную линейку ипотечных кредитов по выгодным ставкам. Клиентам доступны программы «Квартира в новостройке», «Квартира на вторичном рынке», «Недвижимость под залог имеющегося жилья», «Ипотека с материнским капиталом», «Коттедж на вторичном рынке», «Рефинансирование кредитов иных банков», «Нецелевой кредит под залог имеющегося жилья».
Источник: Райффайзенбанк, 16 июня 2017
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