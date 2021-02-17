Рефинансирование ипотеки с привлекательными условиями в 2021 году предлагает Банк ПТБ

Рефинансирование ипотеки с привлекательными условиями в 2021 году предлагает Банк ПТБИпотека Промтрансбанк рефинансирование кредитов
Историческая справка. Слово «ипотека» — греческого происхождения и переводится как «основание», «залог», а то и «предупреждение». Так назывался столб, который устанавливали на границе земельного участка, чтобы он «предупреждал», что этот участок служит обеспечением долга.
В 621 году до нашей эры афинский правитель Драконт составил первый свод законов (да-да, те самые драконовы меры), которые сурово карали любые посягательства на чужую собственность. Это и дало толчок к развитию кредитно-долговых отношений, обеспечением в которых выступала земля.
В полной мере греческая ипотека заработала в начале VI века до нашей эры.
В первые десятилетия второго века до нашей эры возникает новый вид залога близкий к современной ипотеке (лат. hypotheca legalis), – залог имущества без перехода его к кредитору. В случае, если заёмщик не мог расплатиться согласно уговору, кредитор получал право истребовать закладываемую вещь с последующей её продажей с торгов и компенсацией из вырученной суммы остатка долга заемщика.
В раннем Средневековье ипотека практически исчезла. Однако возродилась в эпоху позднего Средневековья на новой волне развития денежных и юридических отношений. Феодалам часто требовались деньги для ведения междоусобных войн или крестовых походов, и поэтому они были вынуждены закладывать свои замки и родовые земли ростовщикам или более богатым соседям.
В 19 веке промышленный рост, урбанизация и развитие городской инфраструктуры способствовали бурному росту ипотечного рынка.
В 20 веке особую роль ипотека приобрела в США во времена Великой депрессии. Именно она легла в основу «нового курса» Франклина Рузвельта.
В России ипотечный рынок начал развиваться лишь после распада СССР. В 1997 году правительство учредило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию для притока инвестиций в сферу ипотеки. В 1998 году был принят закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Если у вас уже есть действующая ипотека, которую вы брали несколько лет назад, то теперь самое время рефинансировать жилищный кредит в Банке ПТБ с привлекательными условиями:
– быстрый срок рассмотрения заявки и выход на оформление сделки в МФЦ;
– при возрасте клиента до 40 лет ежегодное страхование жизни заемщика не требуется;
– при рассмотрении заявки учитываются доходы созаемщика;
– при изменении ключевой ставки Банка России ставка по ипотечному договору автоматически изменяется;
– все расходы на услуги оценщиков, юристов и риелторов банк берет на себя, также банк проверит юридическую историю приобретаемой квартиры и подготовит договор купли-продажи;
– возможно досрочное погашение ипотеки.
Подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999- 999
А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49. Мы рады видеть вас в наших отделениях.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме