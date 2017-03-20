РосЕвроБанк проводит акцию по ипотеке «Льготные платежи»РосЕвроБанк акция ипотека
РосЕвроБанк объявляет об акции по ипотеке «Льготные платежи», в рамках которой предоставляет клиентам, приобретающим квартиры на вторичном рынке, а также квартиры в новостройках после ввода в эксплуатацию, возможность оплаты ежемесячных платежей в уменьшенном размере в течение первых 10-ти месяцев кредитования, путём оплаты только части начисленных процентов. Акция действует с 15 марта до 31 августа 2017 года.
Условия по акции:
- Минимальный первоначальный взнос - 15%.
- Процентная ставка по ипотеке в период акции - от 10,75%, которая действует при подключении к «Программе снижения ставок при выдаче кредита» при оплате единовременного платежа – 4% от суммы кредита.
- Процентная ставка без подключения к «Программе снижения ставок при выдаче кредита» - 12,25%.
Ставка по акции не зависит от срока кредита и формы подтверждения дохода клиента.
Источник: РосЕвроБанк, 17.03.2017
Материалы по теме