РосЕвроБанк проводит акцию по ипотеке «Льготные платежи»



РосЕвроБанк объявляет об акции по ипотеке «Льготные платежи», в рамках которой предоставляет клиентам, приобретающим квартиры на вторичном рынке, а также квартиры в новостройках после ввода в эксплуатацию, возможность оплаты ежемесячных платежей в уменьшенном размере в течение первых 10-ти месяцев кредитования, путём оплаты только части начисленных процентов. Акция действует с 15 марта до 31 августа 2017 года.
Условия по акции:
  • Минимальный первоначальный взнос - 15%.
  • Процентная ставка по ипотеке в период акции - от 10,75%, которая действует при подключении к «Программе снижения ставок при выдаче кредита» при оплате единовременного платежа – 4% от суммы кредита.
  • Процентная ставка без подключения к «Программе снижения ставок при выдаче кредита» - 12,25%.

Ставка по акции не зависит от срока кредита и формы подтверждения дохода клиента.


Источник: РосЕвроБанк, 17.03.2017




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