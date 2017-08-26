РосЕвроБанк снижает процентные ставки по ипотеке до 8,5%

26.08.17

РосЕвроБанк

ипотека

процентная ставка

С 24 августа РосЕвроБанк снижает процентные ставки по ипотеке. Кредит на покупку готовых квартир и апартаментов на вторичном рынке и в новостройках, а также кредит на рефинансирование действующего ипотечного кредита другого банка теперь можно оформить по ставке от 8,5% годовых.



Процентная ставка 8,5% годовых действует при подключении к программе снижения ставки при выдаче кредита и оплате на сделке комиссии за снижение ставки в размере 4% от суммы кредита. Без подключения к программе действует ставка 10% годовых. Если квартира или апартаменты находятся в строящемся доме или многофункциональном комплексе, то на период строительства ставка выше на 1 процентный пункт.



Процентная ставка является фиксированной на весь срок кредита. Первоначальный взнос при приобретении квартиры - от 15%, при приобретении апартаментов - от 30%. Ставки не зависят от срока кредита, формы подтверждения дохода, размера первоначального взноса и наличия зарплатной карты банка.



Источник: РосЕвроБанк , 24.08.2017



