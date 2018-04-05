Россельхозбанк изменил условия ипотеки

Россельхозбанк изменил условия ипотекиРоссельхозбанк ипотека условия кредитования
С апреля 2018 года Россельхозбанк изменяет условия своих программ ипотечного кредитования на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках по договору долевого участия:
- максимальная сумма кредита увеличена с 20 млн до 60 млн рублей;
- возраст заёмщика увеличен с 65 до 75 лет.
Благодаря изменениям доступный заёмщикам выбор объектов недвижимости расширится и вырастет число клиентов, которые могут получить в Банке кредит на покупку квартиры.
А увеличение максимального возраста заёмщика позволит сократить размер ежемесячного платежа по кредиту, сделав его оптимальным для конкретного клиента, и повысить доступность ипотечных кредитов.
Источник: Россельхозбанк, 05 апреля 2018
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