Россельхозбанк подсчитал популярность жилья на курортах

Россельхозбанк подсчитал популярность жилья на курортахИпотека Россельхозбанк
Россельхозбанк проанализировал собственную статистику ипотечного кредитования в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске за первые 7 месяцев 2020 и 2019 гг.
Количество ипотечных заявок на приобретение недвижимости в курортной зоне Краснодарского края в январе-июле 2020 года увеличилось на 38% год к году, подсчитали в Россельхозбанке. Пиковый спрос на кредит под покупку жилья в этом году пришелся на март и июль и совпал с периодом ввода и снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.
«Пик спроса на приобретение жилья в городах-курортах Краснодарского края наблюдается в марте. На этот месяц приходится 25% всех поданных заявок в 2020 году. Затем мы видим закономерный спад в апреле, однако он оказался кратковременным, и уже с мая спрос вновь начал восстанавливаться. Это можно связать c ожиданием ослабления ограничений и началом летнего сезона отпусков. Очевидно, что жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего сезонного туризма, который сейчас на подъеме. Такой тренд выражается в росте совокупного спроса на приобретение жилья в четырех городах на 38% за год», – комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Олег Овсяницкий.
В 2020 году рекордсменами по числу заявок среди курортных районов Краснодарского края стали Сочи, Новороссийск и Анапа.
Годом ранее тройку лидеров по количеству заявок на приобретение жилья составляли Сочи, Геленджик и Новороссийск.
«Хотя Сочи остается наиболее популярным городом с точки зрения интереса к приобретению недвижимости, его доля среди четырёх курортов снизилась с 69% в прошлом году до 56% в нынешнем. Такое изменение объясняется более высоким уровнем цен относительно других курортов Краснодарского края и всплеском спроса к покупке жилья в более доступном Новороссийске (в 3,4 раза больше, чем годом ранее) и Анапе (в 1,6 раза больше, чем годом ранее)», - поясняет Олег Овсяницкий.
Первое место Сочи по востребованности соответствует и статусу самого дорогого города: в 2020 году средний размер ипотечной заявки в Сочи составляет 3,85 млн рублей. Показатель вырос только в Новороссийске – на 11% за год до 2,74 млн рублей.
Средний размер ипотечной заявки, млн рублей
|Город
|2019
|2020
|Изменение
|Сочи
|3,89
|3,85
|-1%
|Новороссийск
|2,48
|2,74
|11%
|Анапа
|2,41
|2,34
|-3%
|Геленджик
|3,74
|2,77
|-26%
Средний срок кредитования в Сочи в 2020 году сократился до 18 лет, в Геленджике – до 18,5 лет, в то время как в остальных курортных городах Краснодарского края он, напротив, увеличился. Покупатели недвижимости в Анапе брали кредит в среднем на 21 год, в то время как годом ранее срок ипотеки был 16 лет.
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