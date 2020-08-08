Россельхозбанк подсчитал популярность жилья на курортах



Россельхозбанк проанализировал собственную статистику ипотечного кредитования в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске за первые 7 месяцев 2020 и 2019 гг.

Количество ипотечных заявок на приобретение недвижимости в курортной зоне Краснодарского края в январе-июле 2020 года увеличилось на 38% год к году, подсчитали в Россельхозбанке. Пиковый спрос на кредит под покупку жилья в этом году пришелся на март и июль и совпал с периодом ввода и снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

«Пик спроса на приобретение жилья в городах-курортах Краснодарского края наблюдается в марте. На этот месяц приходится 25% всех поданных заявок в 2020 году. Затем мы видим закономерный спад в апреле, однако он оказался кратковременным, и уже с мая спрос вновь начал восстанавливаться. Это можно связать c ожиданием ослабления ограничений и началом летнего сезона отпусков. Очевидно, что жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего сезонного туризма, который сейчас на подъеме. Такой тренд выражается в росте совокупного спроса на приобретение жилья в четырех городах на 38% за год», – комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Олег Овсяницкий.

В 2020 году рекордсменами по числу заявок среди курортных районов Краснодарского края стали Сочи, Новороссийск и Анапа.

Годом ранее тройку лидеров по количеству заявок на приобретение жилья составляли Сочи, Геленджик и Новороссийск.

«Хотя Сочи остается наиболее популярным городом с точки зрения интереса к приобретению недвижимости, его доля среди четырёх курортов снизилась с 69% в прошлом году до 56% в нынешнем. Такое изменение объясняется более высоким уровнем цен относительно других курортов Краснодарского края и всплеском спроса к покупке жилья в более доступном Новороссийске (в 3,4 раза больше, чем годом ранее) и Анапе (в 1,6 раза больше, чем годом ранее)», - поясняет Олег Овсяницкий.

Первое место Сочи по востребованности соответствует и статусу самого дорогого города: в 2020 году средний размер ипотечной заявки в Сочи составляет 3,85 млн рублей. Показатель вырос только в Новороссийске – на 11% за год до 2,74 млн рублей.

Средний размер ипотечной заявки, млн рублей

Город2019 2020 Изменение
Сочи3,89 3,85 -1%
Новороссийск2,482,7411%
Анапа2,41 2,34 -3%
Геленджик3,74 2,77 -26%


Средний срок кредитования в Сочи в 2020 году сократился до 18 лет, в Геленджике – до 18,5 лет, в то время как в остальных курортных городах Краснодарского края он, напротив, увеличился. Покупатели недвижимости в Анапе брали кредит в среднем на 21 год, в то время как годом ранее срок ипотеки был 16 лет.




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