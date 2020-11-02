Россельхозбанк предлагает покупать жилье в селах вместо арендного жилья

Россельхозбанк предлагает покупать жилье в селах вместо арендного жильяИпотека Россельхозбанк
Приобретение квартиры или дома по программе льготной сельской ипотеки позволяет сэкономить значительные средства в сравнении с расходами на аренду недвижимости за тот же срок. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, проанализировав стоимость жилых объектов после уплаты всех процентов по кредиту и размер ежемесячного платежа и сравнив их с затратами на аренду двухкомнатной квартиры сопоставимой площади. Для анализа были взяты 7 российских регионов с высоким спросом на ипотечные кредиты: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская и Свердловская области.
По результатам исследования, во всех 7 регионах расходы на аренду квартиры на весь срок кредита оказались выше стоимости квартиры или дома аналогичной площади, приобретенной по программе сельской ипотеке по ставке 2,7% годовых.
Так, в Белгородской и Нижегородской областях суммарная переплата за арендуемую недвижимость составляет 650 и 400 тыс. рублей. Разница в сумме расходов на аренду и оплату ипотечной квартиры в Новосибирской области и Республике Башкортостан, а также Красноярском крае достигает 1,5 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью нового автомобиля бизнес-класса. Рекордсменом по переплате за аренду квартиры стала Свердловская область, где разница между суммой расходов на аренду и стоимостью жилья с учетом выплаченных процентов по сельской ипотеке позволяет приобрести еще одну двухкомнатную квартиру в ближайших пригородах Екатеринбурга.
При этом во всех исследуемых регионах размер ежемесячного платежа с учетом процентов по ипотечному кредиту оказался ниже расходов на аренду. Максимальная разница в размере ежемесячных расходов на оплату ипотеки и аренды отмечена также в Свердловской области. Здесь стоимость аренды квартиры почти в 2 раза превышает размер ежемесячного платежа по кредиту.
«Отличительной особенностью сельской ипотеки является её универсальность. Программа позволяет приобрести жилплощадь не только в сельской местности, но и в городах численностью населения не более 30 тысяч человек. Это преимущество сельской ипотеки предоставляет широкий выбор для подбора жилья по ставке 2,7% на уровне ставок в странах Европы, например, Нидерландов или прибалтийских государств. Она дает возможность сделать выбор в пользу благоприятной экологии, размеренного образа жизни, современного тренда на жизнь в отдельных домах, транспортной доступности. При этом, если сравнивать с многолетней арендой, то выгода может измеряться суммами, которые можно потратить на приобретение еще одной квартиры», – говорится в исследовании Россельхозбанка.
Купить или снимать. Где экономия?
Наиболее показательным оказался пример Свердловской области.
За 25 лет – именно такой срок является максимальным для сельской ипотеки – общая выплата за приобретение жилья составит примерно 3,38 млн рублей (из которых 220 тыс. рублей – это первоначальный взнос, а 3,16 млн рублей – выплата по займу). За эти деньги можно купить жилье в таких населенных пунктах, как город Среднеуральск, город Арамиль, селе Балтым, входящих ближайшую «орбиту» Екатеринбурга, а также городе Сысерть на одноименной реке.
В то же время, если снимать двухкомнатную квартиру в самом Екатеринбурге, в среднем жилец выплатит порядка 5,7 млн рублей. Переплата составит более 2,3 млн рублей – за эту сумму можно было бы приобрести, например, двухкомнатную квартиру площадью 46,5 кв. м в экологически привлекательном городе Сысерть.
Таким образом, за один и тот же срок и одну и ту же сумму в Свердловской области можно приобрести две квартиры в собственность или только оплатить аренду двухкомнатной квартиры.
На втором месте по разнице между покупкой жилья и его арендой – Красноярский край. В этом регионе приобретение жилья с помощью сельской ипотеки за 20 лет обойдется в 2,82 млн рублей. Это позволило бы сэкономить около 1,5 млн рублей, которые были бы потрачены за тот же срок на аренду квартиры в Красноярске (4,3 млн рублей). За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру или студию, например, в Дивногорске (где также работает сельская ипотека).
В Башкирии и Новосибирской области, входящих в первую тройку регионов по спросу на сельскую ипотеку, разница также ощутима: 1,2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.
За эти суммы можно приобрести, например, однокомнатную квартиру в Стерлитамаке (Башкортостан), студию или однокомнатную квартиру в Бердске (Новосибирская область).
Ежемесячный платеж: кредит vs аренда
С точки зрения жильца важна не только общая сумма выплаты в долгосрочной перспективе, но и комфортный размер ежемесячного платежа – в данном случае речь идет об обслуживании кредита по сельской ипотеке и арендной плате.
При сравнении этих параметров преимущество ипотеки по льготной ставке отмечается во всех исследуемых регионах.
Ежемесячная экономия в случае выплаты льготного кредита по сельской ипотеке составляет от 3 434 рублей в Нижегородской области до 8 449 рублей в Свердловской.
Для проведения исследования были использованы:
- Средний размер арендной ставки для двухкомнатной квартиры в региональных центрах без учета инфляции1;
- Средний размер первоначального взноса, средний размер кредита по сельской ипотеке и ежемесячного платежа в исследуемых регионах;
- Средний срок выплаты кредита по сельской ипотеке в исследуемых регионах;
- Исследуемые регионы: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская и Свердловская области.
Прогноз построен на сравнении общей выплаты за жилье, приобретенное с помощью сельской ипотеки, с совокупной арендной платой двухкомнатной квартиры за такой же срок при условии сохранения размера арендной платы.
С момента начала реализации программы сельской ипотеки Россельхозбанк выдал порядка 43 млрд рублей на приобретение жилья в сельской местности. Предложением воспользовались 22 тыс. семей.
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