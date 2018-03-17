Россельхозбанк снижает процентную ставку по ипотеке

Россельхозбанк снижает процентную ставку по ипотекеРоссельхозбанк ипотека процентная ставка
Россельхозбанк предлагает процентную ставку от 5% годовых на весь срок кредита в рамках специального предложения на покупку квартир у застройщиков-ключевых партнеров Банка.
Новостройки в Москве и Московской области:
- ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Белые ночи», ЖК «Зеленый бор» (ООО «А101») – современные жилые комплексы в пос. Коммунарка и в Москве
- ЖК «Испанские кварталы» (АО «А101 Девелопмент») – жилой район в Новой Москве с закрытыми дворами и развитой инфраструктурой
- ЖК «Томилино» – кирпично-монолитный дом с квартирами площадью от 30 кв.м. в ближайшем Подмосковье (ООО «Томстрой»)
Новостройки в регионах России:
- г. Белгород – объекты ООО «Вега»
- г. Брянск – объекты ООО СКФ «Комфорт», ООО «Жилищная строительная компания», ООО «Инвесткапитал», СК «Речное»
- г. Калининград – ЖК «Грюнштадт», ул. Дзержинского (ООО «Эко-Город»)
- г. Киров – жилой дом на ул. Широтная (ООО «УКС КЧУС»)
- г. Смоленск – объекты ООО «Стройинвестпроект»
- г. Челябинск – объекты ООО СК «Радуга», ООО «Стройдом»
Ипотечный портфель Россельхозбанка превышает 185 млрд рублей. По результатам января 2018 года, Банк вошел в ТОП-3 по объему выданных кредитов по данным аналитического центра Русипотека. Совместные акции с застройщиками-ключевыми партнерами Банка вносят существенный вклад в формирование рынка доступной ипотеки.
Источник: Россельхозбанк, 16 марта 2018
Материалы по теме