Россельхозбанк снижает процентную ставку по ипотеке



Россельхозбанк предлагает процентную ставку от 5% годовых на весь срок кредита в рамках специального предложения на покупку квартир у застройщиков-ключевых партнеров Банка.

Новостройки в Москве и Московской области:
  1. ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Белые ночи», ЖК «Зеленый бор» (ООО «А101») – современные жилые комплексы в пос. Коммунарка и в Москве
  2. ЖК «Испанские кварталы» (АО «А101 Девелопмент») – жилой район в Новой Москве с закрытыми дворами и развитой инфраструктурой
  3. ЖК «Томилино» – кирпично-монолитный дом с квартирами площадью от 30 кв.м. в ближайшем Подмосковье (ООО «Томстрой»)

Новостройки в регионах России:
  1. г. Белгород – объекты ООО «Вега»
  2. г. Брянск – объекты ООО СКФ «Комфорт», ООО «Жилищная строительная компания», ООО «Инвесткапитал», СК «Речное»
  3. г. Калининград – ЖК «Грюнштадт», ул. Дзержинского (ООО «Эко-Город»)
  4. г. Киров – жилой дом на ул. Широтная (ООО «УКС КЧУС»)
  5. г. Смоленск – объекты ООО «Стройинвестпроект»
  6. г. Челябинск – объекты ООО СК «Радуга», ООО «Стройдом»

Ипотечный портфель Россельхозбанка превышает 185 млрд рублей. По результатам января 2018 года, Банк вошел в ТОП-3 по объему выданных кредитов по данным аналитического центра Русипотека. Совместные акции с застройщиками-ключевыми партнерами Банка вносят существенный вклад в формирование рынка доступной ипотеки.

Источник: Россельхозбанк, 16 марта 2018



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