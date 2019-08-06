Россельхозбанк снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»



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Россельхозбанк
Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Акция действует до 01 октября 2019 года (включительно). В период её действия заёмщики могут - оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 9,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Данное предложение также распространяется на ипотечные программы для молодых семей.

Процентная ставка, которая действует до конца акции, имеет следующую градацию:

Сумма кредитаПроцентная ставкаСрок действия ставки
До 3 млн. рублей9,30%до 01.10.2019 (включительно)
От 3 млн. рублей и более9,20%до 01.10.2019 (включительно)


По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.


Источник: РСХБ, 06 августа 2019




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