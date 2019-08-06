Россельхозбанк снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»Россельхозбанк акция ипотека процентная ставка
Процентная ставка, которая действует до конца акции, имеет следующую градацию:
|Сумма кредита
|Процентная ставка
|Срок действия ставки
|До 3 млн. рублей
|9,30%
|до 01.10.2019 (включительно)
|От 3 млн. рублей и более
|9,20%
|до 01.10.2019 (включительно)
По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.
Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.
Источник: РСХБ, 06 августа 2019
Материалы по теме