Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотекеБазовая ставка Россельхозбанк ипотека процентная ставка
Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.
Приобрести квартиру / апартаменты на первичном или вторичном рынках недвижимости или таунхаус с земельным участком теперь можно по процентной ставке 10,75%* годовых.
Также Банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05%* годовых.
Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
* Специальные условия приобретения объекта недвижимости у партнёров Банка. Более подробную информацию можно узнать в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».
Источник: Россельхозбанк , 21 марта 2017
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