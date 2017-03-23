Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке

23.03.17

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Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.



Приобрести квартиру / апартаменты на первичном или вторичном рынках недвижимости или таунхаус с земельным участком теперь можно по процентной ставке 10,75%* годовых.



Также Банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05%* годовых.



Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.



* Специальные условия приобретения объекта недвижимости у партнёров Банка. Более подробную информацию можно узнать в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».



Источник: Россельхозбанк , 21 марта 2017





