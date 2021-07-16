Семейная ипотека от 4% в банке «Таврический»Ипотека господдержка Семейная ипотека
Воспользуйтесь государственной программой поддержки семей с детьми и улучшите свои жилищные условия.
С помощью ипотечной программы «Семейная ипотека» можно приобрести квартиру в новостройке или рефинансировать действующий кредит, взятый на приобретение квартиры у юридического лица.
Ставка от 4% годовых* действует в течение всего срока кредитования.
В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился первый и/или последующий ребенок. При этом заемщик и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ.
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (812) 329 44 11, 8 (800) 775 57 12
*- Ипотечная программа «Семейная ипотека» (кредитование по стандартам ПАО Росбанк), минимальная сумма кредита 300 000 рублей, максимальная сумма кредита – 12 000 000 рублей, срок 3 - 25 лет, первоначальный взнос – от 15%, базовая ставка по кредиту – 5,5% годовых, опция «Ультра» - снижение базовой ставка на 1,5% при оплате единовременного платежа в размере 4 % от суммы кредита.
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