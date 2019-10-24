Снижение ставок по ипотеке в банке Долинск

Снижение ставок по ипотеке в банке ДолинскКБ «Долинск» ипотека
Уважаемые клиенты!
С 23 октября 2019 года Банк "Долинск" снижает ставки по ипотеке!
Теперь вы можете оформить ипотечный кредит по ставке от 8,5%, минимальный размер первоначального взноса все также составляет 10%.
Подробная информация о продукте в разделе "Ипотека", а также в офисах банка и по телефону (4242) 49 40 14.
ВИД КРЕДИТА: «Кредит, обязательства Заемщика по которому обеспечены ипотекой»
Требования к заемщику:
- Заемщиком (Созаемщиком) могут являться дееспособные физические лица, являющиеся гражданами РФ.
- Место регистрации и место проживания: Сахалинская область
- Место работы: Сахалинская область
- Возраст не менее 21 года и не более 65 лет на момент погашения кредита. При этом если Заемщиков несколько, то максимальный срок устанавливается исходя из наименьшей разницы между возрастом 65 лет и текущим возрастом Заемщиков.
- Трудовой Стаж на последнем месте работы: не менее 6 месяцев;
- Общий трудовой стаж: не менее 1го года;
- Отсутствие «отрицательной кредитной истории»
Суммы кредита и сроки его возврата: от 300 000 рублей, до 30 лет
Диапазоны значений полной стоимости кредита, определенных с учетом требований Федерального закона №353-П от 21.12.2013 г «О потребительском кредите» - от 8,684 % до 13,417 %
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