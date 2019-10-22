Снижены ставки по программам ипотечного кредитования Энерготрансбанка

Снижены ставки по программам ипотечного кредитования ЭнерготрансбанкаЭнерготрансбанк ипотека
С 21 октября 2019 года действуют новые процентные ставки по ипотечному кредитованию.
Теперь оформить ипотеку в Энерготрансбанке можно как на готовое, так и на строящееся жилье по ставке от 9% годовых в рублях.
Первоначальный взнос – от 10%.
Сумма кредита – от 500 000 рублей.
Период кредитования – до 25 лет.
Возраст Заемщика / Созаемщика на момент подачи заявления-анкеты на получение кредита: от 23 лет.
Возраст Заемщика / Созаемщика на момент полного погашения кредита: до 70 лет.
Срок кредитования: до 25 лет.
Обеспечение: залог приобретаемого жилого помещения.
Порядок погашения кредита и уплаты процентов: ежемесячно равными платежами (аннуитет).
Досрочное погашение: полное/частичное погашение кредита – без штрафов и комиссий на протяжении всего срока кредита.
Подробные условия кредитования доступны на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Кредиты – Ипотека».
Оставьте заявку на сайте в форме обратной связи и получите консультацию и предварительный расчет по телефону.
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