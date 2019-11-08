Ставропольский офис Связь-Банка рассказал военным об ипотечном кредитовании

Ставропольский офис Связь-Банка рассказал военным об ипотечном кредитованииСвязь-Банк военная ипотека ипотека
Связь-Банк провел конференцию, посвященную вопросам получения «Военной ипотеки» в Ставрополе. Специальными гостями мероприятия стали руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и Руководитель Ставропольского филиала «Росвоенипотеки» Сергей Бушмин.
На конференции присутствовали представители воинских частей региона, застройщики, агентства недвижимости, страховые компании. Участники обсудили острые вопросы кредитования военнослужащих, в том числе перевод военной ипотеки в гражданскую, использование материнского капитала и правила подсчета выслуги лет при увольнении из рядов Вооруженных сил РФ.
«Уже в пятый раз на Северном Кавказе совместно с РВИ мы проводим круглые столы, посвященные вопросам реализации программы «Военной ипотеки». Ставропольский край неизменно входит в число регионов-лидеров по количеству жилья, приобретаемого при помощи НИС, – прокомментировала мероприятие Директор Ставропольского операционного офиса ПАО АКБ «Связь-Банк» Елена Грошева. – Процентная ставка по программе «Военная ипотека» в Связь-Банке составляет 8,85% годовых в рублях. На сегодняшний день это одна из самых низких ставок на рынке. Мы надеемся, что новые условия по программе будут стимулировать спрос на данный продукт».
«Военная ипотека» – специальная программа, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Согласно данной программе военнослужащий – участник НИС (накопительно-ипотечной системы) может приобрести недвижимость с использованием ипотечного кредита уже через 3 года после вступления в НИС.
Оплата первоначального взноса на приобретение жилой недвижимости, а также обслуживание кредита осуществляется ФГКУ «Росвоенипотека» за счет поступлений на именной накопительный счет военнослужащего.
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