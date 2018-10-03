Связь-Банк предлагает ипотечные программы ДОМ.РФ от 6%Связь-Банк ипотека льготная ипотека
В Связь-Банке (группа Внешэкономбанка) стартовали продажи ипотечных кредитов по программам ДОМ РФ «Перекредитование» и «Семейная ипотека».
Теперь семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до 31 декабря 2022 года, смогут получить в Связь-Банке ипотеку на льготных условиях.
Связь-Банк
Связь-Банк
По кредиту предоставляется льготный период на 3 года или 5 лет со сниженной ставкой 6%. Первоначальный взнос по кредиту от 20% стоимости жилья. В рамках государственной программы «Семейная ипотека» такой кредит можно взять на покупку жилья в новостройке или на перекредитование при рождении второго и последующих детей после 1 января 2018 года.
Снизить ставку по действующему ипотечному займу, оформленному в другом банке, поможет программа «Перекредитование». Она предполагает процентную ставку от 9,75% на срок от 3 до 30 лет и сумму кредита до 80% от стоимости жилья до 30 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и до 15 млн рублей для других регионов.
Кредитные программы ДОМ.РФ с выдачей в Связь-Банке – это одни из самых низких процентных ставок на рынке, широкие возможности для всех клиентов, в том числе для покупки апартаментов, низкие расходы по сделке, отсутствие скрытых комиссий. При этом возможно оформление жилья в собственность на любого заемщика и на детей.
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