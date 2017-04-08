Связь-Банк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам до 10,9%Связь-Банк ипотека процентная ставка
Связь-Банк снизил процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов.
Так, процентная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящейся недвижимости - составляет 10,9% «годовых» в рублях, а процентная ставка на приобретение недвижимости на вторичном рынке теперь начинается от 11% «годовых».
Минимальный первоначальный взнос по любой ипотечной программе составляет 15% от стоимости жилья.
Процентные ставки Связь-Банка не зависят от срока кредита и величины первоначального взноса.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 07 апреля 2017
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