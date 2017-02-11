Связь-Банк снизил процентные ставки по ипотеке до 12% и размер первоначального взноса до 15%



С 10 февраля Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) снизил процентные ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5%.

Таким образом, минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках уменьшилась до 12% годовых в рублях по действующим ипотечным программам:
  • «Новостройка»,
  • «Твоя ипотека»,
  • «Военная ипотека».

А для держателей зарплатных карт, работников и клиентов компаний-партнёров процентная ставка на заёмные средства по указанным программам устанавливается ещё на 0,5% ниже, то есть от 11,5%.

Связь-Банк также пересмотрел и уровень минимального первоначального взноса, опустив порог с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

В результате планируется повысить доступность ипотечного кредита после отмены программы гос. поддержки и вернуться к докризисному уровню процентных ставок и лояльным условиям кредитования.

С более подробными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Связь-Банка.

Источник: Связь-Банк , 10 февраля 2017



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