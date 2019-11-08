Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на готовое жилье

Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на готовое жильеСвязь-Банк ипотека
Минимальная ставка по ипотеке на жилье на вторичном рынке в Связь-Банке снижена до 9,3% годовых. Корректировка составила 0,25 п.п.
Воспользоваться самой низкой ставкой по программе «Готовое жилье» могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также работники группы ВЭБ и клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.
Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества на сумму от 400 тыс. до 30 млн** рублей. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос при приобретении квартир/апартаментов составляет от 15%, при приобретении домов с земельными участками – от 30% от стоимости недвижимости.
* «Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.
** При приобретении дома/таунхауса с земельным участком – максимальная сумма кредита составляет 15 млн рублей.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
- Первоначальный взнос - от 15%
- Новостройка - 9,2%
- Готовое жилье - 9,3%
- Жилой дом с земельным участком - 11.00%
ПРЕИМУЩЕСТВА
- первоначальный взнос от 15%1
- фиксированная процентная ставка
- срок одобрения – от 1 дня
- отсутствие скрытых комиссий
- возможность получения кредита в регионе, отличном от региона проживания и/или региона получения доходов
- возможность подтверждения доходов справкой по форме Банка
- отсутствие моратория, ограничений и комиссий за досрочное погашение
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