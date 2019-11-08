Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на готовое жилье



(18949 bytes)
Минимальная ставка по ипотеке на жилье на вторичном рынке в Связь-Банке снижена до 9,3% годовых. Корректировка составила 0,25 п.п.

Воспользоваться самой низкой ставкой по программе «Готовое жилье» могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также работники группы ВЭБ и клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества на сумму от 400 тыс. до 30 млн** рублей. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос при приобретении квартир/апартаментов составляет от 15%, при приобретении домов с земельными участками – от 30% от стоимости недвижимости.

* «Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.
** При приобретении дома/таунхауса с земельным участком – максимальная сумма кредита составляет 15 млн рублей.

   
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
  • Первоначальный взнос - от 15%
  • Новостройка - 9,2%
  • Готовое жилье - 9,3%
  • Жилой дом с земельным участком - 11.00%


ПРЕИМУЩЕСТВА
  • первоначальный взнос от 15%1
  • фиксированная процентная ставка
  • срок одобрения – от 1 дня
  • отсутствие скрытых комиссий
  • возможность получения кредита в регионе, отличном от региона проживания и/или региона получения доходов
  • возможность подтверждения доходов справкой по форме Банка
  • отсутствие моратория, ограничений и комиссий за досрочное погашение



   


   


   




Материалы по теме