Связь-Банк запускает рефинансирование ипотеки по ставке 11,5% годовых

Связь-Банк запускает рефинансирование ипотеки по ставке 11,5% годовыхСвязь-Банк ипотека процентная ставка
Связь-Банк расширил возможности для клиентов по рефинансированию кредитов. Теперь, помимо потребительских, автокредитов и кредитных карт, заёмщики могут выгодно рефинансировать и ипотечные кредиты, оформленные в других банках.
Процентная ставка по программе рефинансирования ипотеки составляет 11,5% годовых после регистрации обременения в пользу Банка.
Кредит на рефинансирование ипотеки в Связь-Банке выдается на следующих условиях:
- валюта кредита - рубли
- срок ипотеки - от 3 до 30 лет
- сумма - от 400 тысяч до 30 млн рублей.
Директор по развитию программ кредитования Связь-Банка Андрей Точеный отметил:
«Мы отмечаем высокий спрос на программу рефинансирования потребительских и автокредитов. Теперь мы предлагаем конкурентоспособный продукт на рефинансирование ипотеки, используя отработанный механизм кредитования. Известно, что кредитные обязательства по ипотечным кредитам значительно превышают обязательства по прочим займам, соответственно, клиентам важно и выгодно снизить имеющуюся долговую нагрузку. Рефинансирование ипотеки позволит сделать обслуживание кредита более бюджетным»Программа рефинансирования ипотеки распространяется на ранее оформленные кредиты на покупку квартир в многоквартирных жилых домах, жилого дома или таунхауса с участком, апартаментов, лофтов, земельных участков, гаражей или машиномест, купленных вместе с жильем.
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 27 ноября 2017
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