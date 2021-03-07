Теперь ипотека без процента за отсутствие договора личного страхования доступна в Банке «Кубань Кредит»Ипотека Банк "Кубань Кредит"
В Банке «Кубань Кредит» условия по ипотечным и потребительским кредитам стали еще привлекательнее.
В частности, по ипотечным программам отменена надбавка к процентной ставке при отсутствии договора Личного страхования (страхования жизни и здоровья). Изменения применимы к следующим ипотечным программам:
- «Новостройка от партнеров»;
- «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону»;
- «Квартира для студента»;
- «Готовое жилье» (в т. ч. снижены процентные ставки, отменена надбавка к процентной ставке при отсутствии договора Титульного страхования, снижен минимальный первоначальный взнос — от 10% (ранее от 20%);
- «Рефинансирование ипотечных кредитов» (в т. ч. снижены процентные ставки);
- «Коммерческая и иная нежилая недвижимость от партнеров» (в т. ч. снижены процентные ставки).
Кроме того, по программам «Кредиты частным клиентам» и «Рефинансирование кредитов частных клиентов» выделены сниженные процентные ставки для клиентов, выбравших способ доставки пенсии через Банк и держателей зарплатных карт КБ «Кубань Кредит».
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