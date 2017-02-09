ТрансКапиталБанк запустил акцию по ипотеке «Кредит на мечту»



ТрансКапиталБанк запустил акцию по ипотеке «Кредит на мечту», в рамках которой процентная ставка на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет от 11,99% годовых. Срок действия акции по ипотеке - до 30 апреля 2017 года.

С помощью акции «Кредит на мечту», клиенты ТКБ могут приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в черте города на первичном рынке.

Основные условия по программе «Кредит на мечту»:
  • Первоначальный взнос - от 20%. При первоначальном взносе от 30% для получения ипотеки достаточно двух документов.
  • Максимальная сумма кредита составляет 12 млн. руб. для Москвы и 8 млн. руб. для других регионов присутствия банка.
  • Минимальная сумма кредита - от 300 000 рублей
  • Срок кредита – от 1 года до 25 лет.

Основные требования к заёмщику:
  • Гражданство: Российская Федерация
  • Возраст от 21 года до 75 лет (на момент погашения кредита)
  • Наличие общего трудового стажа – не менее 12 месяцев, стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев
  • Общее количество заёмщиков/ созаемщиков не более 4-х человек.

Приём заявок для получения ипотеки по акции продлится до конца апреля.


Источник: ТКБ, 07.02.2017




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