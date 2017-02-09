ТрансКапиталБанк запустил акцию по ипотеке «Кредит на мечту»Транскапиталбанк акция ипотека
ТрансКапиталБанк запустил акцию по ипотеке «Кредит на мечту», в рамках которой процентная ставка на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет от 11,99% годовых. Срок действия акции по ипотеке - до 30 апреля 2017 года.
С помощью акции «Кредит на мечту», клиенты ТКБ могут приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в черте города на первичном рынке.
Основные условия по программе «Кредит на мечту»:
- Первоначальный взнос - от 20%. При первоначальном взносе от 30% для получения ипотеки достаточно двух документов.
- Максимальная сумма кредита составляет 12 млн. руб. для Москвы и 8 млн. руб. для других регионов присутствия банка.
- Минимальная сумма кредита - от 300 000 рублей
- Срок кредита – от 1 года до 25 лет.
Основные требования к заёмщику:
- Гражданство: Российская Федерация
- Возраст от 21 года до 75 лет (на момент погашения кредита)
- Наличие общего трудового стажа – не менее 12 месяцев, стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев
- Общее количество заёмщиков/ созаемщиков не более 4-х человек.
Приём заявок для получения ипотеки по акции продлится до конца апреля.
Источник: ТКБ, 07.02.2017
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