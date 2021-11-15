Условия ипотеки в банке «Кубань Кредит» стали лучше



Банк «Кубань Кредит» для увеличения доступности ипотеки внес изменения в условия ряда ипотечных программ.

Так, до 30 ноября 2021 года продлена возможность приобретения жилья под ставку 5,99% годовых в рамках программы «Льготная ипотека».

Помимо этого снижены процентные ставки по программам «Новостройка от партнеров» и «Квартира для студента». Также будет действовать сниженная ставка 8,5% годовых при оформлении ипотеки на приобретение вторичного жилья (в случае первоначального взноса 50% и больше от стоимости объекта недвижимости) и 9% годовых — при первоначальном взносе от 10% до 50%. Причем на размер ставки не повлияет отсутствие договора страхования.

Кроме того, до 30 декабря 2021 года пролонгировано оформление ипотеки без первоначального взноса на объекты недвижимости в Краснодарском крае.

Подробную информацию относительно условий ипотечных программ Банка можно получить в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит», здесь и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).




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