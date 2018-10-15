Услуга «Снижение ставки» стартовала в ПАО «МИнБанк»Московский Индустриальный банк ипотека рефинансирование кредитов
Воспользуйтесь услугой «Снижение ставки», чтобы снизить процент по ипотечному кредиту на 0,5% - 1,5% годовых. Услуга «Снижение ставки» действует для новостроек и при рефинансировании ипотеки. Выгодно ли это?
Давайте посчитаем на примере:
Наш зарплатный клиент собирается взять ипотечный кредит на 2 000 000 рублей под 8,9% годовых. Услуга «Снижение ставки» на 1,5% годовых позволит ему снизить ежемесячный платеж с 17 886 рублей до 15 990 рублей. А общая сумма переплаты по кредиту за 20 лет уменьшится с 2 287 862 рублей до 1 837 550 рублей. То есть выгода при покупке за 96 000 рублей (4,8% от кредита 2 000 000 рублей) скидки в 1,5%, составит 354 312 рублей, или почти 2 года ипотечных платежей.
Услуга «Снижение ставки» для программ в новостройках и рефинансирования ипотеки
- Скидка от базовых % ставок 0.5% - Стоимость от суммы кредита = 1.6%
- Скидка от базовых % ставок1% - Стоимость от суммы кредита = 3.2%
- Скидка от базовых % ставок 1.5% - Стоимость от суммы кредита = 4.8%
Условия рефинансирование ипотеки для населения
Вы можете получить новый кредит в ПАО «МИнБанк», полностью погасив один или несколько кредитов в других банках и значительно снизить ежемесячные платежи.
Условия кредитования
- Срок кредита – от 12 до 360 мес. (с шагом 12 мес.)
- Сумма кредита – от 100 тысяч до 10 млн. рублей
Процентные ставки % годовых
Сумма кредита (от рыночной стоимости жилья) до 50% - 9,2%, сумма до 80% - 9,5%
(До погашения ипотечного кредита в другом банке и регистрации договора ипотеки процентная ставка увеличивается на 1% У казаны процентные ставки при рефинансировании ипотечного кредита. При рефинансировании двух и более кредитов, включая потребительский и автокредиты, а также задолженность по кредитным картам, ставка увеличивается на 1 процентный пункт)
Обеспечение по кредиту Залог квартиры, на приобретение/строительство которой был предоставлен рефинансируемый ипотечный кредит. В залог может приниматься только квартира в завершенном строительством многоквартирном жилом доме, на которую оформлено право собственности.
Дополнительные условия
- Кроме ипотеки Вы имеете возможность рефинансировать задолженность по потребительским, авто-кредитам и кредитным картам, полученным в других банках без комиссий и дополнительных платежей.
- При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 4 процентных пункта.
- Обязательное страхование залога недвижимости в пользу Банка на весь срок кредитования.
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