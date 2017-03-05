В Банке «Акцепт» существенно снижены процентные ставки по кредитам

05.03.17

Банк «Акцепт»

потребительские кредиты

процентная ставка

В первой половине марта банк существенно снижает процентные ставки по потребительским кредитам для разных категорий клиентов.



Так, с 7 марта 2017 года кредит для работников бюджетных организаций «С большим доверием» стал ещё более выгодным. Теперь получить кредит от 50 000 до 300 000 рублей на любые цели можно от 16% годовых, сроком до 5 лет, без залога и поручителей.



А клиенты с положительной кредитной историей в банке «Акцепт» смогут получить потребительский кредит по ставке от 18% годовых.



С 13 марта 2017 года клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка, могут получить кредит «Партнерам!» от 50 тысяч до 500 тысяч рублей сроком до 5 лет, со ставкой от 14,5 % годовых.



По всем кредитам банк предлагает клиентам удобные условия – возможность привлечения созаемщика для увеличения суммы кредита, гашение кредита равными или дифференцированными платежами, отсутствие комиссии и минимальный пакет документов для рассмотрения кредитной заявки.





Источник: Банк «Акцепт», 03 марта 2017г.



