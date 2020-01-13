В Челиндбанке продолжается акция по ипотечному кредитованию

В Челиндбанке продолжается акция по ипотечному кредитованиюЧЕЛИНДБАНК акция ипотека
Оформить ипотеку по ставке от 9,9% годовых можно до 31 января 2020 года.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» напоминает, что акция по ипотечному кредитованию продлится до конца января 2020 года. В рамках акции можно оформить кредит на приобретение жилья на выгодных условиях:
- процентная ставка составит 9,9 % годовых для клиентов, получающих заработную плату на карты Челиндбанка и сотрудников аккредитованных предприятий, а также для заемщиков с положительной кредитной историей в Челиндбанке и других банках; 10,4 % годовых – для остальных категорий клиентов;
- не требуется страхование предмета залога и личное страхование;
- сумма первоначального взноса – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости на вторичном рынке и от 20% - для приобретения строящегося жилья.
Кредит предоставляется на приобретение жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках, земельных участков. Возможно рефинансирование кредитов, полученных ранее в других банках.
Заемщиками могут выступать как наемные работники (срок кредитования до 15 лет), так и владельцы бизнеса (до 10 лет).
Узнать подробные условия акции, подать онлайн-заявку на кредит, а также заказать консультацию у специалиста можно на сайте Банка.
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