В КБ «Долинск» процентные ставки по ипотеке стали ещё ниже!КБ «Долинск» ипотека процентная ставка
Коммерческий банк «Долинск» (АО) сообщает своим клиентам, что процентные ставки по ипотечному кредитованию снизились до 8.25%, а срок кредита наоборот увеличился до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос по прежнему составляет всего 10% от стоимости приобретаемой недвижимости.
В сумме это делает ипотеку более доступной. Никаких скрытых комиссий и платежей.
Все условия по кредиту прозрачные. Так же для удобства и безопасности расчётов, банком предоставляется услуга «аккредитив».
Записаться на консультацию к специалисту (бесплатно) - можно по телефону (4242) 49-40-14.
Банк "Долинск" ждёт клиентов по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 145.
- г. Корсаков, ул. Портовая 2.
- г. Долинск, ул. Комсомольская 39-б.
Подробную информацию по программам ипотечного кредитования Банка "Долинск" вы можете узнать на сайте банка - в разделе "Ипотека и кредитование физических лиц".
Источник: Коммерческий банк «Долинск» (АО), 22 марта 2018 г.
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