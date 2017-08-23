В МТС Банке стал доступен ипотечный кредит по низкой ставке

В МТС Банке стал доступен ипотечный кредит по низкой ставкеМТС-БАНК ипотека процентная ставка
МТС Банк объявляет о запуске программы ипотечного кредитования на новостройки девелоперской компании «Лидер Инвест» в Москве. Основным преимуществом продукта является низкая процентная ставка на весь срок кредита – от 9,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос ? 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Кроме того, клиентам будет доступна дополнительная возможность оформить ипотеку с нулевым первоначальным взносом.
Кредиты предоставляются со следующими условиями:
- Срок кредита - от 3 до 25 лет
- Сумма кредита - от 500 000 до 25 000 000 рублей.
- Размер кредита - до 90% от стоимости приобретаемой квартиры.
Ипотечный кредит на квартиру в новостройках компании «Лидер Инвест» (г.Москва) доступен для следующих категорий граждан РФ:
- сотрудникам МТС Банка,
- сотрудникам компании группы АФК «Система»,
- сотрудникам организации с зарплатным проектом МТС Банка,
- уличным клиентам.
Возраст заёмщика может начинаться с 18 лет. Оформление кредита для возрастной категории заёмщиков от 18 до 23 лет включительно осуществляется привлечением в сделку дополнительных созаемщиков.
МТС Банк рассматривает и выдаёт решение о выдаче ипотечного кредита в течение одного дня с момента оформления клиентом заявки. С более подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка в разделе Квартира в новостройке «Лидер Инвест».
Заместитель Председателя Правления, руководитель розничного блока ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов отметил, что:
«МТС Банк и «Лидер Инвест» расширяют своё многолетнее сотрудничество в рамках развития ипотечного кредитования на приобретение жилой недвижимости. И сегодня мы рады представить выгодное предложение на новостройки в Москве»Руководитель направления ипотеки Отдела продаж жилой недвижимости компании «Лидер Инвест» Елена Романовская уточнила, что:
«Данный продукт наверняка будет интересен нашим клиентам, в первую очередь тем, которые не имеют возможности или желания сразу собирать крупную сумму денег для приобретения жилья»В настоящий момент на столичном рынке недвижимости представлены 23 проекта компании «Лидер Инвест», расположенные в девяти округах Старой Москвы в сегментах deluxe, премиум, бизнес и комфорт с улучшенными характеристиками. Клиенты компании имеют максимальный выбор с точки зрения географии проектов, их концепций и форматов, метражей и планировок квартир, а также возможностей ипотечного кредитования. Ознакомиться с полным списком аккредитованных объектов недвижимости можно на сайте компании «Лидер Инвест».
Источник: ПАО «МТС-Банк» и девелоперская компания «Лидер Инвест», 23 августа 2017
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