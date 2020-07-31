В очередной раз снижены ставки на ипотеку в Райффайзенбанке

В очередной раз снижены ставки на ипотеку в РайффайзенбанкеИпотека Райффайзенбанк
Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке. Теперь минимальный тариф на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых (снижен на 0,22 п.п.), а на вторичном рынке — 8,19% (снижен на 0,10 п.п.).
«Мы также снизили и ставку рефинансирования до 7,99%, чтобы предоставить ещё больше возможностей для быстрого решения квартирного вопроса, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, при условии, что один из них — ипотечный. Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю».
Новые тарифы вступают в силу 30 июля.
Ипотечные программы в Райффазенбанке представлены следующими программами:
- Рефинансирование
- Семейная ипотека
Вторичный рынок
- Новостройка
- Недвижимость под залог имеющегося жилья
- Ипотека с материнским капиталом
- Коттедж на вторичном рынке
- Нецелевой кредит под залог жилья
- Рефинансирование валютной ипотеки
- Новостройка
Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на сайте банка.
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