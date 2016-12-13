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В ЮниКредит Банке акция по оформлению ипотеки со скидкой до 0,5%.

13.12.16

До конца года в ЮниКредит Банке можно оформить ипотеку со скидкой до 0,5%. Банк проводит специальную акцию «Чудеса бывают», в рамках которой при подписании документов о предоставлении ипотечного кредита до 31 декабря 2016 года клиенты получают скидку к процентной ставке.
Скидка к процентной ставке зависит от суммы ипотеки и составляет:
  • Если сумма кредита менее 2 млн рублей, скидка 0,25%,
  • Если сумма кредита свыше 2 млн рублей — скидка 0,5%.

Снизить процентную ставку в рамках акции можно:
  • по кредиту на квартиру или коттедж на первичном или вторичном рынке,
  • по целевому кредиту под залог квартиры или коттеджа,
  • по программе рефинансирования ипотечного кредита, полученного в стороннем банке.


Скидка по акции суммируется с другими скидками, предусмотренными для зарплатных клиентов, сотрудников и клиентов партнёров Банка.
Основные правила акции по ипотеке:
  • Общий период проведения Акции – с 12 декабря 2016г. по 31 декабря 2016 г. включительно.
  • Участником Акции становятся заёмщики, которые подадут заявку на ипотечный кредит и заключат кредитный договор до 31.12.2016 г.
  • В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 21 года.


Источник: АО ЮниКредит Банк, 12.12.2016




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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