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В ЮниКредит Банке акция по оформлению ипотеки со скидкой до 0,5%.13.12.16 ЮниКредит Банк акция ипотека процентная ставка
До конца года в ЮниКредит Банке можно оформить ипотеку со скидкой до 0,5%. Банк проводит специальную акцию «Чудеса бывают», в рамках которой при подписании документов о предоставлении ипотечного кредита до 31 декабря 2016 года клиенты получают скидку к процентной ставке.
Скидка к процентной ставке зависит от суммы ипотеки и составляет:
Снизить процентную ставку в рамках акции можно:
Скидка по акции суммируется с другими скидками, предусмотренными для зарплатных клиентов, сотрудников и клиентов партнёров Банка.
Основные правила акции по ипотеке:
Источник: АО ЮниКредит Банк, 12.12.2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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