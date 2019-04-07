Весенняя выдача кредитов в АКИБАНКе с процентными ставками – от 10,4% годовых

Весенняя выдача кредитов в АКИБАНКе с процентными ставками – от 10,4% годовыхАКИБАНК потребительские кредиты процентная ставка
С 4 апреля 2019 в ПАО «АКИБАНК» стартовала весенняя распродажа потребительских кредитов!
Процентные ставки снижены для всех категорий клиентов: получающим заработную плату на карты АКИБАНКа, работникам бюджетной и энергетической сфер, а также для клиентов, не относящихся к указанным категориям.
Кредиты можно оформить по процентным ставкам:
- от 10,4% годовых - клиенты, получающие заработную плату на карту АКИБАНКа, работники бюджетной и энергетической сфер. Для этих категорий клиентов сумма кредита без обеспечения увеличена до 2 млн. рублей. Дополнительные преимущества: оформление только по паспорту; срок кредита - до 7 лет, график платежей на выбор: дифференцированный (на уменьшение) или аннуитетный (равными платежами).
- от 11,4% годовых - для остальных клиентов. Для этой категории клиентов кредит оформляется с предоставлением минимального пакета документов. Сумма кредита без обеспечения – до 1 млн. рублей.
Подать заявку на кредит просто: вы это можете сделать по телефону 8-800-100-2542, в терминалах самообслуживания, в отделениях банка, в Интернет-банке, онлайн на сайте банка.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты».
Успейте оформить кредит по сниженным ставкам!
Источник: АКИБАНК, 05.04.2019
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