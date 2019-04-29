ВТБ снижает процентную ставку по ипотеке с господдержкой до 5%ВТБ льготная ипотека процентная ставка
С 29 апреля 2019 года ВТБ улучшает условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых.
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок.
Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования.
Условия кредитования в рамках программы:
- Максимальная сумма кредита в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 12 млн рублей при приобретении заёмщиком жилья
- Максимальная сумма кредита в других регионах РФ - 6 млн рублей.
- Первоначальный взнос составляет от 20%,
- Срок кредитования — до 30 лет.
Кредит выдаётся на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.
Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ, отметил:
«В апреле Правительство внесло изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми. При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%».
На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.
Источник: ВТБ, 29.04.2019
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