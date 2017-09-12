ВТБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам

ВТБ снизил процентные ставки по потребительским кредитамВТБ потребительские кредиты процентная ставка
С 11 сентября 2017 года розничный бизнес банка ВТБ снижает процентные ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1-2 п.п.
Банк ВТБ установил по потребительским кредитам следующие процентные ставки:
- Для корпоративных клиентов ВТБ кредиты наличными оформляются по фиксированной процентной ставке - 16,9% годовых. В случае, если данные клиенты работают в бюджетной сфере, то ставка устанавливается на уровне 15,9%.
- Для зарплатных клиентов ВТБ процентная ставка по-прежнему составляет 15,9% годовых (в рамках программы «Люди дела» — 14,9%), для внешних клиентов — от 16,9%.
- При рефинансировании кредитов других банков - действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых. При этом для клиентов, не относящихся к категории зарплатных или корпоративных, средняя ставка по этой программе снижена на 2 п.п.
За январь-август 2017 года клиенты ВТБ оформили свыше 126 тысяч кредитов наличными на сумму более 68 млрд рублей, что почти на 20% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2016 годом в 3,5 раза и составил 33,4 миллиарда рублей. Программой воспользовались более 44 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 205 млрд рублей.
Источник: Группа ВТБ, 11.09.2017
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