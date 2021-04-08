Вывести квартиру из залога ипотеки теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»



Примсоцбанк усовершенствовал для клиентов функционал мобильного приложения. Оформить запрос на подготовку пакета документов для Росреестра для вывода квартиры из залога ипотеки теперь можно, оставив заявку в интернет-банке «Примсоцл@йн».

Для этого вам потребуется:

  • Зайти в приложение;
  • Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);
  • Выбрать «Заявление на вывод квартиры из залога ипотечного кредита».


После рассмотрения заявки, менеджер перезвонит вам, чтобы сообщить о сроке, когда будут готовы документы.

Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
Звонок бесплатный.




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