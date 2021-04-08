Вывести квартиру из залога ипотеки теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»Ипотека Примсоцбанк Примсоц Л@йн
Примсоцбанк усовершенствовал для клиентов функционал мобильного приложения. Оформить запрос на подготовку пакета документов для Росреестра для вывода квартиры из залога ипотеки теперь можно, оставив заявку в интернет-банке «Примсоцл@йн».
Для этого вам потребуется:
- Зайти в приложение;
- Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);
- Выбрать «Заявление на вывод квартиры из залога ипотечного кредита».
После рассмотрения заявки, менеджер перезвонит вам, чтобы сообщить о сроке, когда будут готовы документы.
Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
Звонок бесплатный.
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