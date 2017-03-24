Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотеке на вторичном рынке

Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотеке на вторичном рынкеБанк «Возрождение» ипотека процентная ставка условия кредитования
Банк «Возрождение» снизил процентную ставку и минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для заёмщиков, приобретающих квартиры на вторичном рынке недвижимости. Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке можно по ставке от 11,75% годовых с первоначальным взносом от 10%.
Ипотечная программа «Квартира» Банка «Возрождение» предполагает два варианта кредитования:
- при минимальном первоначальном взносе от 15 до 80% ставка составит от 11,75% годовых,
- при условии внесения от 10 до 15% от стоимости приобретаемого жилья — от 12,50% годовых.
Ранее программа «Квартира» предполагала минимальный взнос от 20% и ставку от 12,75% годовых.
Заместитель руководителя блока „Розничный бизнес“ банка „Возрождение“ Олег Коркин сообщил, что:
«Благодаря более гибким условиям клиент может рассчитать на комфортный ежемесячный платёж. Мы рассчитываем в 2017 году существенно увеличить выдачу кредитов на вторичном рынке и это снижение ставок на „вторичку“ — первый шаг в этом направлении».Основные условия банка по ипотеки на вторичном рынке следующие:
- Сумма кредита для заёмщиков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - от 300 000 до 30 000 000 рублей;
- Сумма кредита для клиентов в других регионах России — до 20 000 000 рублей.
- Срок кредитования — до 30 лет.
- Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также моратории на досрочное погашение отсутствуют.
Источник: Банк «Возрождение», 23 марта 2017 года
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