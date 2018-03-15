Энерготрансбанк предлагает обмен копеек на памятные монеты с символикой Чемпионата Мира по футболу!Энерготрансбанк копейки памятные монеты
Энерготрансбанк совместно с отделением Банка России по Калининградской области приглашает население обменять монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек на равноценнуюмонету 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Монеты номиналом 25 рублей Банка России к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России имеются в наличии для обмена на копейки во всех 10 подразделениях КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в Калининградской области.
Источник: Энерготрансбанк , 12 марта 2018 г.
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