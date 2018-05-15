КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» увеличил сумму по овердрафту «Экспресс» до 300 000 рублейКБ "Кольцо Урала" овердрафт процентная ставка условия кредитования
В I квартале 2018 года КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» увеличил сумму по Овердрафту «Экспресс» до 300 000 рублей. На сегодняшний день объём заявок на оформление кредита вырос в несколько раз, что, безусловно, говорит об актуальности и своевременности кредитного продукта для предприятий и ИП.
Клиенты, оформившие Овердрафт «Экспресс» в банке «Кольцо Урала», уже оценили такие преимущества кредита как:
- простоту — для оформления необходим только паспорт руководителя и печать;
- удобство — овердрафт предоставляется без залога и поручителей;
- комфорт — платишь, только если пользуешься.
Начальник управления розничного бизнеса и МСБ банка «Кольцо Урала» Екатерина Таскаева отметила, что:
«Очень часто неотложные траты случаются в самый неподходящий момент. Если раньше для оплаты счетов контрагентам в непредвиденной ситуации наши клиенты перезанимали деньги у друзей и партнёров, то теперь они могут воспользоваться овердрафтом «Экспресс» с увеличенным лимитом до 300 000 рублей. После установления лимита банк обеспечит клиенту проведение расходных операций по расчётному счету даже в случае недостатка собственных средств»Основные условия оформления кредита:
- Сумма овердрафта от 30 000 до 100 000 руб. - когда с даты открытия расчётного счета в банке прошло от 3 до 6 месяцев;
- Сумма кредита от 30 000 до 300 000 руб. - когда с даты открытия расчётного счета в банке прошло свыше 6 месяцев;
- Процентная ставка по овердрафту - 25% годовых от остатка фактической задолженности
- Обеспечение по кредиту – не требуется;
- Количество траншей - в пределах лимита не ограничено.
- Срок транша - 30 дней.
- Необходимые документы - Паспорт РФ (для ИП).
- Возраст для ИП - от 25 лет на момент оформления кредита.
- Наличие поступлений выручки на расчётный счёт в банке.
Более подробную информацию о продукте Овердрафт, а также условия оформления кредита вы можете узнать на сайте Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» или по телефону единого консультационного центра по номеру 8 800 500-50-11
Источник: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 14 мая 2018
Материалы по теме
- Кредит с 18, 19, 20 лет: банки, условия кредитования, требования к заёмщику и поручителю 546
- Универсальная кредитная карта МЕТРОБАНКА
- Сберегательный вклад с высокой процентной ставкой ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- Как рассчитать доходность капитализированных процентов по вкладам?
- Как решить проблемы, возникшие при досрочном погашении ипотеки?