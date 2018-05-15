КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» увеличил сумму по овердрафту «Экспресс» до 300 000 рублей



В I квартале 2018 года КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» увеличил сумму по Овердрафту «Экспресс» до 300 000 рублей. На сегодняшний день объём заявок на оформление кредита вырос в несколько раз, что, безусловно, говорит об актуальности и своевременности кредитного продукта для предприятий и ИП.

Клиенты, оформившие Овердрафт «Экспресс» в банке «Кольцо Урала», уже оценили такие преимущества кредита как:
  • простоту — для оформления необходим только паспорт руководителя и печать;
  • удобство — овердрафт предоставляется без залога и поручителей;
  • комфорт — платишь, только если пользуешься.

Начальник управления розничного бизнеса и МСБ банка «Кольцо Урала» Екатерина Таскаева отметила, что:
«Очень часто неотложные траты случаются в самый неподходящий момент. Если раньше для оплаты счетов контрагентам в непредвиденной ситуации наши клиенты перезанимали деньги у друзей и партнёров, то теперь они могут воспользоваться овердрафтом «Экспресс» с увеличенным лимитом до 300 000 рублей. После установления лимита банк обеспечит клиенту проведение расходных операций по расчётному счету даже в случае недостатка собственных средств»
Основные условия оформления кредита:
  • Сумма овердрафта от 30 000 до 100 000 руб. - когда с даты открытия расчётного счета в банке прошло от 3 до 6 месяцев;
  • Сумма кредита от 30 000 до 300 000 руб. - когда с даты открытия расчётного счета в банке прошло свыше 6 месяцев;
  • Процентная ставка по овердрафту - 25% годовых от остатка фактической задолженности
  • Обеспечение по кредиту – не требуется;
  • Количество траншей - в пределах лимита не ограничено.
  • Срок транша - 30 дней.
  • Необходимые документы - Паспорт РФ (для ИП).
  • Возраст для ИП - от 25 лет на момент оформления кредита.
  • Наличие поступлений выручки на расчётный счёт в банке.

Более подробную информацию о продукте Овердрафт, а также условия оформления кредита вы можете узнать на сайте Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» или по телефону единого консультационного центра по номеру 8 800 500-50-11

Источник: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 14 мая 2018




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