Кредит Урал Банк напоминает клиентам о правилах безопасности

Кредит Урал Банк напоминает клиентам о правилах безопасностиКредит Урал Банк банковские карты мошенничество
Банк «КУБ» (АО) напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности, которые помогут избежать мошеннических действий.
Схема мошенничества может выглядеть следующим образом: на мобильный телефон клиента поступает звонок, абонент представляется сотрудником какого-либо государственного учреждения (например, Пенсионного фонда) под предлогом проверки персональных и иных данных для начисления каких-либо денежных средств. При этом звонящий пытается выяснить конфиденциальную информацию: паспортные данные и реквизиты банковской карты и т.п., чтобы в дальнейшем использовать эти данные для перевода денежных средств с карты клиента на карты сторонних банков.
Стоит отметить, что «телефонные» мошенники хорошо подготовлены, уверенно и грамотно отвечают на вопросы, общаются в вежливой и убедительной манере, умело вводя в заблуждение – чаще всего под их влияние попадают люди старшего поколения.
Помните, только ваша бдительность и осторожность – это самая надёжная защита от мошенничества. Не сообщайте посторонним лицам данные о банковской карте (код CVV2/CVC2*, PIN-код**, код 3D-Secure***), секретную информацию для входа в интернет-банк.
При поступлении подозрительных звонков рекомендуем сразу обратиться в круглосуточный Контакт-центр Банка «КУБ» (АО) по телефону: +7 (3519) 248 933.
Более подробные рекомендации, а также возможные мошеннические схемы размещены в разделе «Уведомления о мошенничестве» на сайте банка.
--------------------------------------------------------
*CVV2 - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы Visa. CVC2 - аналогичный защитный код для карт Mastercard. Наносится на полосе для подписи держателя после номера карты либо после последних 4 цифр номера карты.
**PIN-код - персональный идентификационный номер банковской карты, который позволяет держателю карты получать удалённый доступ к своему карточному счёту через устройства дистанционного обслуживания и интернет-банк.
***Секретный пароль для активации системы безопасности 3D-Secure, используемый при оплате покупок в сети Интернет посредством банковской карты.
---------------------------------------------------------
Источник: Кредит Урал Банк, 17.09.2018
Материалы по теме
- Как узнать использовались ли мои документы для получения кредита?
- Почему осуществляется проверка доверенности на вклад?
- Возможно ли исполнение аккредитива без фактической отгрузки товара?
- Расчёты пластиковыми картами: может ли требоваться к предъявлению паспорт при расчётах пластиковой картой в магазине? 2
- Можно ли вернуть перевод денежных средств из интернет-магазина, если товар не доставлен?
- Должен ли образец подписи лица, открывающего вклад соответствовать образцу подписи в паспорте?
- Какая защита возможна от скиммера в банкомате?
- Можно ли найти необязательного поставщика продукции, если оплата за товар осуществлялась с карты на карту через терминал?
- Какую компенсацию можно требовать от банка за нарушение банковской тайны?
- Как вернуть средства на счёт при установлении факта несанкционированного списания денежных средств с банковской карты?