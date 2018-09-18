Кредит Урал Банк напоминает клиентам о правилах безопасности

18.09.18

Кредит Урал Банк

банковские карты

мошенничество

Банк «КУБ» (АО) напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности, которые помогут избежать мошеннических действий.



Схема мошенничества может выглядеть следующим образом: на мобильный телефон клиента поступает звонок, абонент представляется сотрудником какого-либо государственного учреждения (например, Пенсионного фонда) под предлогом проверки персональных и иных данных для начисления каких-либо денежных средств. При этом звонящий пытается выяснить конфиденциальную информацию: паспортные данные и реквизиты банковской карты и т.п., чтобы в дальнейшем использовать эти данные для перевода денежных средств с карты клиента на карты сторонних банков.



Стоит отметить, что «телефонные» мошенники хорошо подготовлены, уверенно и грамотно отвечают на вопросы, общаются в вежливой и убедительной манере, умело вводя в заблуждение – чаще всего под их влияние попадают люди старшего поколения.

Помните, только ваша бдительность и осторожность – это самая надёжная защита от мошенничества. Не сообщайте посторонним лицам данные о банковской карте (код CVV2/CVC2*, PIN-код**, код 3D-Secure***), секретную информацию для входа в интернет-банк.



При поступлении подозрительных звонков рекомендуем сразу обратиться в круглосуточный Контакт-центр Банка «КУБ» (АО) по телефону: +7 (3519) 248 933.



Более подробные рекомендации, а также возможные мошеннические схемы размещены в разделе «Уведомления о мошенничестве» на сайте банка.

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*CVV2 - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы Visa. CVC2 - аналогичный защитный код для карт Mastercard. Наносится на полосе для подписи держателя после номера карты либо после последних 4 цифр номера карты.

**PIN-код - персональный идентификационный номер банковской карты, который позволяет держателю карты получать удалённый доступ к своему карточному счёту через устройства дистанционного обслуживания и интернет-банк.

***Секретный пароль для активации системы безопасности 3D-Secure, используемый при оплате покупок в сети Интернет посредством банковской карты.

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Источник: Кредит Урал Банк, 17.09.2018



