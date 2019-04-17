Льготная ипотека от Банка «Приморье» под 5% на весь срок для дальневосточных семей

Льготная ипотека от Банка «Приморье» под 5% на весь срок для дальневосточных семейБанк «Приморье» льготная ипотека процентная ставка
Дальневосточные семьи смогут оформить в Банке «Приморье» ипотеку по льготной ставке 5%. Банк «Приморье» уже принимает заявки по обновлённой программе «Семейная ипотека с господдержкой».
На льготную ставку 5% смогут претендовать дальневосточные семьи, у которых в период с 01.01.2019 до 31.12.2022 родится второй или последующие дети. Ставка 6% распространяется на семьи, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребёнок. Важно, что льготная ставка действует на весь срок кредита.
Руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба комментирует новое предложение так:
По программе «Семейная ипотека с господдержкой» заёмщики смогут приобрести квартиру в строящемся или уже сданном доме от застройщика или рефинансировать имеющуюся ипотеку, оформленную на данные цели, а с учётом обновлений, стало доступно и приобретение квартир на вторичном рынке для сельских поселений на территории Дальнего Востока. Сумма ипотечного кредита при приобретении квартиры на территории Дальневосточного региона в рамках данной программы будет в пределах от 500 тыс. до 6 млн. рублей, но не более 80% стоимости приобретаемой недвижимости.
Говоря о государственной поддержке семей России, также стоит отметить, что готовится к подписанию законопроект, в рамках которого при рождении в российской семье с 01.01.2019 третьего или последующего ребенка из федерального бюджета будут выплачиваться 450 тыс. рублей (но не более 10% от остатка долга) на погашение ипотечного кредита.
Также рады сообщить, что Банк «Приморье» расширил линейку ипотечных продуктов: теперь клиенты могут оформить еще и «Военную ипотеку», а также рефинансировать действующий ипотечный кредит с увеличением суммы.
Получить подробную консультацию и ответы на все интересующие вопросы по льготной ипотеке можно в Ипотечном центре Банка «Приморье» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, или по телефону 8 (423) 202-24-15, WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
Подать заявку можно:
- В мобильном приложении Банка «Приморье».
- На сайте Банка «Приморье».
- В любом офисе Банка.
Источник: Банк «Приморье», 15.04.2019
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