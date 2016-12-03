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Программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ03.12.16 Банк УРАЛСИБ ипотека кредитные каникулы
Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» для клиентов, которые в настоящее время арендуют жилье, но рассматривают возможность покупки недвижимости с использованием ипотечного кредита в строящихся домах. «Ипотечные каникулы» для таких клиентов устанавливаются на период от 12 до 24 месяцев и позволяют клиентам осуществлять пониженный платёж по ипотеке, который позволит комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье.
Программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ представлена в Москве и Московской области.
По условиям программы приобрести строящееся жилье (квартиру или квартиру в таунхаусах) можно у следующих партнёров Банка УРАЛСИБ:
Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова подчеркнула, что:
«В рамках стратегии развития ипотечного кредитования, Банк УРАЛСИБ продолжает расширять линейку ипотечных программ по выгодным ставкам, что позволяет подобрать вариант жилищного кредитования для любой категории клиентов в любых жизненных ситуациях. Сегодня мы предложили для клиентов ипотечные каникулы, которые позволяют платить не более половины своего будущего платежа по ипотеке на этапе строительства вашей новой квартиры, что делает менее обременительным обслуживание одновременно и ипотеки и аренды жилья».Условия ипотечной программы таковы:
В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.
Более подробную информацию о кредитных каникулах можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр или офис Банка к кредитным специалистам.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 02.12.2016 г.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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