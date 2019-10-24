ПроКоммерцБанк предупреждает о мошеннических действиях, осуществляемых в банковской системе



ПроКоммерцБанк (15509 bytes)
ПроКоммерцБанк
В настоящее время в банковской системе участились случаи мошеннических действий в отношении граждан. Сомнительные предложения гражданам делаются якобы от имени кредитных организаций с использованием поддельных интернет-сайтов, а также звонков и рассылки смс. ООО «ПроКоммерцБанк» информирует о том, что не имеет дочерних организаций и иных аффилированных с Банком структур, предлагающих банковские услуги, в том числе дистанционно.

ООО «ПроКоммерцБанк» производит обслуживание клиентов: юридических и физических лиц только при их личном обращении в Банк.

В связи с изложенным, Банк рекомендует быть максимально бдительными и игнорировать любые сомнительные предложения физических лиц и организаций о предоставляемых банковских услугах.

В случае поступления звонков или смс от имени Банка, вызывающих любые сомнения или тревогу, следует связаться непосредственно с ООО «ПроКоммерцБанк» по официальным телефонам, или обратиться в Банк лично!



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