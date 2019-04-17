Россельхозбанк снижает процентные ставки по ипотеке

Россельхозбанк снижает процентные ставки по ипотекеРоссельхозбанк ипотека процентная ставка
Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечным программам кредитования. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%.
Минимальная процентная ставка Банка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена процентная ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита - теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15% годовых.
Занимая лидирующие позиции на рынке по объёму выданных средств на приобретение жилья, особое внимание Банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.
Директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова отметила, что:
«РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия»Источник: Россельхозбанк (РСХБ), 16 апреля 2019
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