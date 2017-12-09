Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотеки



С декабря 2017 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Снижена ставка и по программе рефинансирования ипотечного кредита.

Банком установлены следующие процентные ставки:
  • От 8,85% – действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнёров Россельхозбанка.
  • От 8,85% – действует для молодых семей.
  • От 9,05% - по рефинансированию ипотеки.

Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования.
Основные условия по ипотечным кредитам Россельхозбанка:

Условия по кредитамДля ипотекиДля рефинансирования ипотеки
Срок кредитаДо 30 летДо 30 лет
Минимальная сумма кредита100 000 рублей100 000 рублей
Максимальная сумма кредита20 000 000 рублейОт 5 000 000 рублей
до 20 000 000 рублей
Первоначальный взносне менее 15%, не менее 20%,
не менее 25%, не менее 30% 		-
Обеспечение по кредитуЗалог приобретённого
(построенного) за счёт
кредитных средств Банка
объекта недвижимости		Залог (ипотека) объекта
недвижимости или
имущественных прав
по рефинансируемому
кредиту (займу)
Условия по ипотечным кредитам/программам/ можно уточнить на сайте Россельхозбанка или в отделениях.

Источник: Россельхозбанк, 07 декабря 2017




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