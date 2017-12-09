Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотеки

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотекиРоссельхозбанк ипотека процентная ставка условия кредитования
С декабря 2017 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Снижена ставка и по программе рефинансирования ипотечного кредита.
Банком установлены следующие процентные ставки:
- От 8,85% – действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнёров Россельхозбанка.
- От 8,85% – действует для молодых семей.
- От 9,05% - по рефинансированию ипотеки.
Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования.
Основные условия по ипотечным кредитам Россельхозбанка:
|Условия по кредитам
|Для ипотеки
|Для рефинансирования ипотеки
|Срок кредита
|До 30 лет
|До 30 лет
|Минимальная сумма кредита
|100 000 рублей
|100 000 рублей
|Максимальная сумма кредита
|20 000 000 рублей
|От 5 000 000 рублей
до 20 000 000 рублей
|Первоначальный взнос
|не менее 15%, не менее 20%,
не менее 25%, не менее 30%
| -
|Обеспечение по кредиту
|Залог приобретённого
(построенного) за счёт
кредитных средств Банка
объекта недвижимости
|Залог (ипотека) объекта
недвижимости или
имущественных прав
по рефинансируемому
кредиту (займу)
Источник: Россельхозбанк, 07 декабря 2017
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