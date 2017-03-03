Россельхозбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных кредитовРоссельхозбанк ипотека процентная ставка
Россельхозбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных кредитов. Так, процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заёмщиков, в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья, начинаются с 11,5% годовых. Снижение процентной ставки составило от 0,9 до 1,4 пп.
По оценки рейтингов ипотечных банков компанией «Русипотека» АО «Россельхозбанк» за 2016 год входит в ТОП-3 банков по объёму выданных ипотечных кредитов, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.
Получить более подробную информацию об условиях ипотечных кредитов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 02 марта 2017г.
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