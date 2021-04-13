Успейте перевести ипотеку в Энерготрансбанк на более комфортных условиях

Успейте перевести ипотеку в Энерготрансбанк на более комфортных условияхИпотека Энерготрансбанк рефинансирование кредитов
До 30 июня 2021 года клиенты Энерготрансбанка могут оформить рефинансирование ипотеки на особо выгодных условиях — по ставке 7,9% годовых в рублях.
Программа «Юбилейное рефинансирование ипотеки» предусматривает полное погашение (рефинансирование) ипотечного кредита, полученного в сторонней кредитной организации.
Другие условия программы:
- срок кредитования — от 1 года до 25 лет;
- минимальная сумма кредита — от 500 тысяч рублей;
- максимальная сумма кредита — остаток задолженности по рефинансируемому кредиту;
- без обязательного страхования жизни и здоровья.
- Возраст Заемщика / Созаемщика на момент подачи заявления-анкеты на получение кредита — от 23 лет.
- Возраст Заемщика / Созаемщика на момент полного погашения кредита — до 70 лет.
- Обеспечение — залог объекта недвижимости или имущественных прав (прав требования участника долевого строительства).
- Порядок погашения кредита и уплаты процентов — ежемесячно равными платежами (аннуитет).
- Неустойка — 0,06% от суммы просроченной задолженности (сумма кредита и начисленные проценты) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как срок исполнения обязательств.
Полные условия программы смотрите на сайте в разделе «Юбилейное рефинансирование ипотеки».
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