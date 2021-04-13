Успейте перевести ипотеку в Энерготрансбанк на более комфортных условиях



До 30 июня 2021 года клиенты Энерготрансбанка могут оформить рефинансирование ипотеки на особо выгодных условиях — по ставке 7,9% годовых в рублях.

Программа «Юбилейное рефинансирование ипотеки» предусматривает полное погашение (рефинансирование) ипотечного кредита, полученного в сторонней кредитной организации.

Другие условия программы:

  • срок кредитования — от 1 года до 25 лет;
  • минимальная сумма кредита — от 500 тысяч рублей;
  • максимальная сумма кредита — остаток задолженности по рефинансируемому кредиту;
  • без обязательного страхования жизни и здоровья.
  • Возраст Заемщика / Созаемщика на момент подачи заявления-анкеты на получение кредита — от 23 лет.
  • Возраст Заемщика / Созаемщика на момент полного погашения кредита — до 70 лет.
  • Обеспечение — залог объекта недвижимости или имущественных прав (прав требования участника долевого строительства).
  • Порядок погашения кредита и уплаты процентов — ежемесячно равными платежами (аннуитет).
  • Неустойка — 0,06% от суммы просроченной задолженности (сумма кредита и начисленные проценты) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как срок исполнения обязательств.


Полные условия программы смотрите на сайте в разделе «Юбилейное рефинансирование ипотеки».



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