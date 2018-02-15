Подарки для близких на 23 февраля и 8 марта в Чувашкредитпромбанке



Что подарить близким людям на праздники? Чувашкредитпромбанк предлагает клиентам приобретать для близких на 23 февраля и 8 марта следующие подарки:
  1. Предоплаченная карта

    Предоплаченная карта – это не именная дебетовая банковская карта, счёт которой пополняется на любую сумму от 500 до 15000 рублей. Упакованная в красивый конверт, она станет прекрасным подарком по любому случаю и для любого виновника торжества, при этом стоимость карты составляет всего 100 рублей.
    Преимущества:
    • действие карты не ограничено одним магазином,
    • принимается по всей России,
    • подходит для покупок и платежей в Интернете,
    • не требует документов при оформлении;
    • бесплатное обслуживание,
    • карту можно пополнять.

  2. 25-рублёвая памятные монеты

    Чувашкредитпромбанк предлагает памятные монеты номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» в сувенирной упаковке. Стоимость одной монеты в упаковке – 70 рублей.
    Памятные монеты отчеканены на Московском монетном дворе (ММД). Диаметр монеты – 27 мм, общая масса – 10 (±0,30) г, качество АЦ.

Спешите сделать себе и своим близким приятные подарки!

Подробную информацию вы можете получить в любом офисе Банка или по тел.: (8352) 309-349.


Источник: Чувашкредитпромбанк, 13.02.2018г.




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